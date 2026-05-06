La premier ha invitato a riflettere prima di condividere le immagini deepfake che la mostrano in lingerie, sottolineando di poter affrontare personalmente queste situazioni mentre altri potrebbero non riuscirci. Dopo la diffusione virale di un’immagine manipolata, ha commentato pubblicamente la questione, evidenziando la differenza tra la propria capacità di difendersi e le difficoltà che possono incontrare altre persone coinvolte in situazioni simili.

«Pensateci bene prima di condividere». A dirlo è la premier Giorgia Meloni, dopo che un’immagine deepfake -che la ritrae in lingerie- è diventata virale. Dopo aver ricevuto un’ondata di critiche da parte di persone che credevano che le foto fossero reali, la Presidente del Consiglio ha spiegato via social: «Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore. Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di attaccare e di inventare falsità, ormai si usa davvero qualsiasi cosa».🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Giorgia Meloni commenta le immagini deepfake che la ritraggono in lingerie: «Io posso difendermi. Molti altri no.»

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