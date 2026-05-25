comunali 2026 venturini a venezia de luca a salerno e cannizzaro a rcalabria meloni

Alle 15 si sono chiusi i seggi per le elezioni comunali che hanno coinvolto oltre 6,6 milioni di italiani in 894 comuni, tra cui 18 capoluoghi di provincia. Tra i candidati principali ci sono Venturini a Venezia, De Luca a Salerno e Cannizzaro a Reggio Calabria. La giornata di voto ha visto la partecipazione di cittadini chiamati a eleggere i sindaci e a rinnovare i consigli comunali. La consultazione si è svolta in modo regolare e senza segnalazioni di irregolarità.

AGI - Si sono chiusi alle ore 15 i seggi per la tornata le elezioni comunali che ha chiamato al voto oltre 6 milioni e 600mila italiani per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali in 894 comuni, di cui 18 capoluogo di provincia. Nei comuni con più di 15mila abitanti, l’ eventuale ballottaggio si terrà il 7 e 8 giugno. I capoluoghi dove si è votato sono: Venezia, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Reggio Calabria, Crotone, Agrigento, Enna e Messina. Exit poll. A Venezia il candidato del centrodestra Simone Venturini 47-51% è dato dagli exit poll in vantaggio sul candidato del centrosinistra Andrea Martella 44-40%. 🔗 Leggi su Agi.it

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Elezioni Amministrative 2026: Venezia e Salerno, analisi dei candidati

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