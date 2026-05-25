MACERATA - A Macerata il “Parcaroli bis” parte subito, senza passare dal ballottaggio. A scrutinio ancora in corso, sembra ormai che la partita sia terminata: il sindaco uscente Sandro Parcaroli viene riconfermato alla guida della città con una vittoria al primo turno che gli consente di tornare direttamente a Palazzo del Municipio, consolidando la sua leadership politica in città. Un risultato non scontato alla vigilia che segna invece la sconfitta del centrosinistra guidato da Gianluca Tittarelli, che ha ammesso il sorpasso mentre lo spoglio era ancora in corso. La vittoria senza secondo turno Il dato politico più rilevante è proprio l’assenza del ballottaggio: Parcaroli chiude la partita elettorale al primo turno, evitando la seconda sfida che in molti davano come probabile. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Macerata, colpo di scena alle urne: Parcaroli stravince e resta sindaco, centrosinistra ko al primo turno

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