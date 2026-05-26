Venturini | Credo i cittadini abbiano riconosciuto il gran lavoro fatto negli ultimi 11 anni

I cittadini hanno riconosciuto il lavoro svolto dall'amministrazione uscente negli ultimi 11 anni, secondo quanto affermato da un rappresentante. Non sono stati forniti dettagli sui risultati o sui progetti specifici realizzati durante questo periodo. La dichiarazione indica un apprezzamento generale senza ulteriori commenti sulle attività svolte o sui risultati ottenuti. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo a eventuali prossimi passi o decisioni future.

«Credo che i cittadini abbiano riconosciuto un grande lavoro fatto dall'amministrazione uscente, di cui io ero parte per 11 anni. Hanno riconosciuto il lavoro fatto sul bilancio, sul rigore della macchina comunale, su tanti investimenti fatti. Pensiamo al Bosco dello Sport, al Palazzetto che ha. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Venturini: «Ho sempre dato soluzioni e i cittadini hanno apprezzato

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