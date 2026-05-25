Simone Venturini | La vittoria è il risultato di 11 anni di lavoro e impegno

Simone Venturini ha dichiarato che la vittoria è frutto di undici anni di lavoro e impegno. Lo ha affermato davanti a una folla di giornalisti locali e nazionali, nelle sue prime dichiarazioni pubbliche come candidato sindaco di Venezia.

«Questo è il risultato di undici anni di lavoro e impegno» ha detto Simone Venturini davanti a una calca di giornalisti locali e nazionali, in quelle che appaiono le sue prime dichiarazioni da sindaco di Venezia in pectore. Non c'è ancora l'ufficialità della vittoria al primo turno, e Venturini. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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