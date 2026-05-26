‘Ventisette | Ritratto di Sorella’ la giovane regista ferrarese Sara Schiavone presenta il suo docufilm al cinema Apollo
Mercoledì 27 alle 20, presso il cinema Apollo di Ferrara, sarà proiettato il documentario “Ventisette: Ritratto di Sorella” diretto dalla regista ferrarese Sara Schiavone. Il film, ambientato durante la Seconda guerra mondiale, narra una storia vera attraverso un approccio intenso e delicato. La regista presenta il suo lavoro in un evento pubblico, offrendo uno sguardo sulla vicenda narrata. La proiezione è aperta al pubblico e si svolge in un contesto di presentazione ufficiale.
Mercoledì 27 alle 20, presso il Cinema Apollo di Ferrara, sarà presentato il docufilm ‘Ventisette: Ritratto di Sorella’ della giovane regista e autrice ferrarese Sara Schiavone, un documentario intenso e delicato che racconta una storia vera ambientata durante la Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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