‘Ventisette | Ritratto di Sorella’ la giovane regista ferrarese Sara Schiavone presenta il suo docufilm al cinema Apollo

Da ferraratoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì 27 alle 20, presso il cinema Apollo di Ferrara, sarà proiettato il documentario “Ventisette: Ritratto di Sorella” diretto dalla regista ferrarese Sara Schiavone. Il film, ambientato durante la Seconda guerra mondiale, narra una storia vera attraverso un approccio intenso e delicato. La regista presenta il suo lavoro in un evento pubblico, offrendo uno sguardo sulla vicenda narrata. La proiezione è aperta al pubblico e si svolge in un contesto di presentazione ufficiale.

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Mercoledì 27 alle 20, presso il Cinema Apollo di Ferrara, sarà presentato il docufilm ‘Ventisette: Ritratto di Sorella’ della giovane regista e autrice ferrarese Sara Schiavone, un documentario intenso e delicato che racconta una storia vera ambientata durante la Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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