Il regista veronese Marco Pollini presenta il suo ultimo film L’Oratore al Cinema Pindemonte

Il regista veronese Marco Pollini porta al Cinema Pindemonte di Verona il suo ultimo film, “L’Oratore”. Dopo l’anteprima all’European Film Market in occasione della 76ª edizione della Berlinale, il film prodotto e distribuito da Ahora! Films sarà proiettato il 21 maggio, alle ore 21, in una serata speciale. La proiezione si svolgerà in presenza del regista e si terrà in via Sabotino, offrendo al pubblico un’occasione unica di vedere il nuovo lavoro cinematografico.

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