Il regista veronese Marco Pollini presenta il suo ultimo film L’Oratore al Cinema Pindemonte
Il regista veronese Marco Pollini porta al Cinema Pindemonte di Verona il suo ultimo film, “L’Oratore”. Dopo l’anteprima all’European Film Market in occasione della 76ª edizione della Berlinale, il film prodotto e distribuito da Ahora! Films sarà proiettato il 21 maggio, alle ore 21, in una serata speciale. La proiezione si svolgerà in presenza del regista e si terrà in via Sabotino, offrendo al pubblico un’occasione unica di vedere il nuovo lavoro cinematografico.
Dopo l’anteprima all’European Film Market della 76ª edizione della Berlinale, “L’Oratore”, il nuovo film diretto da Marco Pollini, prodotto e distribuito da Ahora! Films, arriva il 21 maggio al cinema Pindemonte di Verona (via Sabotino), per una proiezione speciale alle ore 21 alla presenza del. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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