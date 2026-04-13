L' arrivo di Pif al Cinema Raffaello il regista presenta il suo nuovo film in sala

Mercoledì 15 aprile, il Cinema Raffaello ospiterà il regista e attore noto per il suo stile riconoscibile. Durante l’evento, presenterà il suo nuovo film, che sarà mostrato in sala. La presenza dell’artista attirerà probabilmente un pubblico interessato alle sue opere recenti. L’appuntamento si inserisce nel calendario di eventi culturali della struttura, che da tempo organizza incontri con personalità del cinema italiano contemporaneo.

Il Cinema Raffaello si prepara ad accogliere un ospite d’eccezione: mercoledì 15 aprile arriva in sala Pif, tra le voci più riconoscibili e apprezzate del cinema italiano contemporaneo.Regista, attore e autore capace di mescolare leggerezza e profondità, Pif sarà presente per accompagnare il.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Pif a Roma: Saluti in Sala per il Suo Nuovo FilmCosa: Presentazione al pubblico romano del nuovo film diretto e interpretato da Pif, …che Dio perdona a tutti.

Pif a Bari per dibattere col pubblico di "...che Dio perdona a tutti", il suo nuovo film da regista e protagonistaVenerdì 10 aprile, Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, interverrà al Multicinema Galleria di Bari al termine della proiezione delle 21, per...