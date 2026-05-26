Ventimila litri di gasolio alterato sequestrati in un distributore di Abbiategrasso È lo stesso di un mese fa?

Sequestrati oltre 20 mila litri di gasolio alterato in un distributore di Abbiategrasso. È lo stesso quantitativo di un mese fa, secondo le autorità. La Guardia di Finanza ha fermato il rifornimento e avviato le verifiche. Nessuna informazione ancora sulla provenienza del carburante o eventuali responsabilità. Le operazioni sono in corso per accertare eventuali violazioni di norme sulla sicurezza e la qualità dei prodotti.

Milano, 26 maggio 2026 – Oltre 20 mila litri di gasolio alterato e potenzialmente pericoloso sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in un distributore di Abbiategrasso, nel milanese. L'operazione rientra in un piano straordinario di controlli sui prezzi alla pompa disposto dal Comando Provinciale di Milano. I finanzieri della Compagnia di Magenta hanno prelevato alcuni campioni di carburante dalle colonnine. Le successive analisi, affidate ai laboratori chimici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno confermato la frode: il gasolio era stato tagliato illecitamente con altre sostanze, tra cui solventi, benzine e oli vegetali esausti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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