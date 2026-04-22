La Guardia di Finanza ha sequestrato 10.000 litri di gasolio alterato in un distributore di Abbiategrasso, nell’area ovest dell’hinterland milanese. L’operazione si è conclusa con il ritiro della merce, che risultava essere stata modificata in modo da alterarne le caratteristiche. L’intervento delle forze dell’ordine si è concentrato sul controllo delle attività di distribuzione del carburante nella zona.

Un importante intervento della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di 10mila litri di gasolio alterato presso un distributore situato ad Abbiategrasso, nel quadrante ovest dell’hinterland milanese. L’operazione, che vede coinvolto il comparto di Magenta, è scattata dopo che i militari hanno effettuato dei prelievi direttamente dalle pompe di erogazione, sottoponendo i campioni alle analisi del laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le anomalie rilevate nei test chimici. Dalle verifiche tecniche effettuate sul carburante è emersa una non conformità rispetto alle normative vigenti. Nello specifico, l’analisi ha evidenziato un punto di infiammabilità anomalo, segno inequivocabile di una manipolazione del prodotto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frode ad Abbiategrasso: sequestrati 10.000 litri di gasolio alterato

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