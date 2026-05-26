Venturini ha vinto con il 53% dei voti, segnando una netta sconfitta per la sinistra, che ha subito una battuta d’arresto elettorale. L’astensione tra i giovani è considerata una delle cause principali del calo del centrosinistra. La presenza di candidati di origine bengalese ha anche avuto un impatto sul risultato finale, influenzando le preferenze degli elettori. La vittoria si è consolidata con una maggioranza significativa rispetto alla precedente tornata elettorale.

? Domande chiave Perché l'astensionismo giovanile ha causato il crollo del centrosinistra?. Come ha influito la presenza di candidati bengalesi sul voto finale?. Chi ha davvero guidato la vittoria schiacciante di Venturini?. Cosa cambierà nella gestione urbana tra centro storico e Mestre?.? In Breve Andrea Martella ottiene il 37% delle preferenze subendo la sconfitta del centrosinistra.. Massimo Cacciari attribuisce il crollo della sinistra all'astensionismo della componente giovanile.. La presenza di candidati bengalesi nelle liste ha influenzato l'elettorato di Mestre.. Venturini garantisce la continuità amministrativa del modello avviato da Luigi Brugnaro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, Venturini vince al 53%: la sinistra subisce una debacle

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Venezia, Cacciari stronca la sinistra di Schlein: “Difficile immaginare una debacle così pesante”A Venezia, Simone Venturini del centrodestra è stato eletto sindaco al primo turno, senza bisogno di ballottaggi.

Elezioni Venezia 2026, i risultati definitivi: vince Venturini, la città rimane al centrodestraSimone Venturini è stato eletto sindaco di Venezia alle elezioni comunali del 2026.

Temi più discussi: Venezia, il centrodestra vince con Venturini al primo turno; Sindaco di Venezia, vince il centrodestra: i risultati delle elezioni. Meloni telefona a Venturini: Aspettami, vengo a trovarti; Risultati elezioni Venezia, Venturini vince al primo turno: I cittadini votano le persone, non i partiti; Elezioni Venezia 2026, i risultati definitivi: vince Venturini, la città rimane al centrodestra.

LA PRIMA PAGINA DEL CORRIERE DELLA SERA Comunali | Venturini sindaco in Laguna. Il centrosinistra vince a Prato e conquista Pistoia. Vannacci supera la Lega a Vigevano Venezia premia il centrodestra La maggioranza strappa Reggio Calabria. M x.com

Comunali, risultati in diretta. Venezia resta al centrodestra, vince Venturini. Salerno a De Luca, Prato e Pistoia al centrosinistraElezioni comunali 24 e 25 maggio 2026, i risultati in diretta minuto per minuto. Interessati quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande ... ilmessaggero.it

Elezioni Venezia 2026, i risultati definitivi: vince Venturini, la città rimane al centrodestraSimone Venturini è il nuovo sindaco di Venezia. Il candidato del centrodestra ha ottenuto il 52% dei voti, conquistando così l'elezione al primo turno a sorpresa. Il candidato del centrosinistra Andre ... fanpage.it

Sinner vince gli Internazionali d'Italia, Ruud battuto 6-4 6-4 in finale a Roma reddit