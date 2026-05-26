A Venezia, un risultato elettorale sorprendente ha visto il candidato di centrodestra vincere con un ampio margine rispetto al Partito Democratico, che prevedeva una vittoria più equilibrata. Il voto di Mestre ha contribuito in modo decisivo a questo esito, superando le aspettative di alcuni analisti. Le preferenze degli elettori sono state influenzate da tensioni sociali che hanno spostato i voti verso il centrodestra, modificando gli equilibri politici locali.

? Punti chiave Perché il voto di Mestre ha travolto le previsioni della Meloni?. Quali tensioni sociali hanno spostato i voti verso il centrodestra?. Come ha fatto Venturini a conquistare la terraferma in un turno?. Cosa cambierà per la convivenza tra residenti e comunità straniere?.? In Breve Vittoria di Venturini contro il senatore Andrea Martella al primo turno del 25 maggio.. Il candidato Luigi Corò ha ottenuto una percentuale elettorale inferiore all'1%.. Mestre e Marghera contano circa 250 mila residenti preoccupati per sicurezza e immigrazione.. Venturini ha maturato undici anni di esperienza amministrativa nella giunta di Luigi Brugnaro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, trionfo di Venturini: lo tsunami elettorale che batte il PD

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