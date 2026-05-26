Venturini ha vinto le elezioni a Venezia, battendo il PD e le previsioni. La lista civica ha ottenuto più voti rispetto ai candidati di centrosinistra. La strategia di Schlein e Conte non ha portato risultati positivi alle urne. Nessun altro dettaglio sui numeri o le percentuali.

? Domande chiave Come ha fatto la lista civica di Venturini a battere il PD?. Perché la strategia di Schlein e Conte è fallita nelle urne?. Cosa spiega il crollo drastico della Lega nelle elezioni veneziane?. Come influenzerà questo risultato la tenuta del centrodestra nazionale?.? In Breve Venturini ottiene il 61% dei voti superando Martella fermatosi al 31%. Fratelli d'Italia raggiunge il 13,3% mentre la Lega scende sotto il 5%. Crisafulli vince ad Enna al primo turno con una percentuale vicina al 60%. Il sondaggista Roberto Weber analizza l'affluenza superiore alle aspettative iniziali.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, trionfo di Venturini: il centrosinistra perde le previsioni

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