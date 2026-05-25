Simone Venturini 38 anni il ‘giovane navigato’ | chi è il politico post-Dc che ha scatenato lo tsunami di Venezia
Un politico di 38 anni, noto come il “giovane navigato”, ha attirato l’attenzione a Venezia, dove si è verificato uno scontro tra partiti. La segretaria del Partito Democratico ha annunciato che da Venezia sarebbe arrivato un altro avviso rivolto a Giorgia Meloni. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti o sulle motivazioni di questa comunicazione, né sui soggetti coinvolti. La notizia riguarda una tensione politica che si sta sviluppando nella città.
Venezia – Da Venezia doveva arrivare un “un altro avviso a Giorgia Meloni”, a detta della segretaria dem Elly Schlein. E invece il giovane ma navigato 38enne Simone Venturini, consigliere comunale post-Dc dal 2010 e assessore per undici anni nella giunta guidata dal sempre più discusso imprenditore Luigi Brugnaro, ha sconfitto al primo turno il 57enne il senatore e dirigente di lungo corso del Pd di origine Pci Andrea Martella. Passate le 20 e acquisita la vittoria al primo turno, il candidato del centrodestra la dedica “a tutti i veneziani a tutte le persone che sono state vicine in questi mesi più in generale in questi 11 anni di attività amministrativa”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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