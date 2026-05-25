Le urne si sono chiuse alle 15 in 50 comuni veneti per le elezioni comunali, e sono iniziati gli spogli delle schede. In città come Venezia, si sfidano i candidati Martella e Venturini. Complessivamente, in provincia, 8 comuni sono coinvolti nelle votazioni. I risultati saranno resi noti nelle prossime ore, dopo la conclusione dello scrutinio.

Elezioni, chiuse le urne alle 15 per eleggere i candidati sindaco in 50 dei 600 Comuni veneti chiamati al voto e via allo spoglio delle schede: 8 Comuni sono in provincia di Belluno, 12 a Padova, 1 a Rovigo, 6 a Treviso, 3 a Venezia, 10 a Verona, 10 a Vicenza. Di questi, sette (Venezia, Albignasego, Monselice, Castelfranco Veneto, San Bonifacio, Arzignano, Lonigo), sono sopra i 15mila abitanti e per scoprire chi sarà il primo cittadino potrebbe esserci la necessità di attendere il ballottaggio del 7 e 8 giugno. Sono, invece, 11 i Comuni chiamati al voto in Friuli Venezia Giulia. Le sfide Tra le sfide più attese c'è sicuramente quella di Venezia, l'unico capoluogo di provincia e di Regione al voto che dovrà decretare il sindaco del dopo Brugnaro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Elezioni, chiuse le urne alle 15: via allo spoglio. A Venezia la sfida tra Martella e Venturini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

15 MARZO 2026 - BRINDISI - ELEZIONI PROVINCIALI: URNE CHIUSE ALLE 20, AL VIA LO SPOGLIO

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali Venezia, quando arriveranno i risultati della sfida tra Venturini e MartellaI risultati delle elezioni comunali a Venezia, dove si sfidano Venturini e Martella, sono attesi entro la serata.

Elezioni comunali 2026, i risultati in diretta: a Venezia sfida tra Martella e Venturini, Vincenzo De Luca ci riprova a SalernoI seggi sono aperti dalle 7 alle 23 in 743 comuni italiani per le elezioni comunali del 2026.

Temi più discussi: Messina al voto, affluenza al 46,46% alle 23: urne chiuse per la notte, si riprende lunedì mattina; Elezioni, chiuse le urne. I dati dell’affluenza (in calo) del primo giorno di voto nella Marca; Elezioni, alle 23 nel Vco affluenza del 40,81%. Borgomezzavalle ha già il sindaco; Elezioni comunali 2026, urne chiuse nel legnanese. Alle 23 affluenza al 41%.

Elezioni Salerno, urne chiuse alle 23 per il primo giorno: affluenza al 46,52% salernonotizie.it/2026/05/24/ele… x.com

Elezioni comunali 2026, i risultati in diretta: alle 15 i primi exit poll e l’affluenza definitiva, poi parte lo spoglioLe elezioni comunali 2026 in diretta con i risultati definitivi dopo la chiusura dei seggi, alle ore 15: subito dopo attesi i primi exit poll e proiezioni. Urne ancora aperte per le amministrative in ... fanpage.it

Come possono i repubblicani incolpare i democratici per aver rubato le elezioni con i voti degli immigrati illegali mentre contemporaneamente detengono tutti e tre i rami del governo? reddit

Elezioni Amministrative in Sicilia, la grande fuga dalle urne: ai seggi meno della metà degli elettoriI dati delle 23 confermano il trend al ribasso in quasi tutte le province dell'Isola. Nel messinese l'emorragia più evidente, poche le realtà in controtendenza ... lasicilia.it