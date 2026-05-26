A Venezia, il centrodestra sembra ormai privo di rappresentanza reale, nonostante le apparenze di forza. Il governo locale, che si presenta come vincente, rischia di essere isolato e fragile. I media dedicano ampio spazio a dichiarazioni che, secondo alcuni, sono lontane dalla realtà politica e sociale della città. La situazione politica veneziana si riflette in una percezione di instabilità, con i cittadini che aspettano risposte concrete da parte delle istituzioni.

Telegiornali, trasmissioni di approfondimento politico e social stanno scrivendo e dicendo solo sciocchezze. Un po’ per incapacità di analisi, un po’ per mera convenienza. “Beato chi ha un occhio nella terra dei ciechi”, diceva mio padre. Detto che del risultato di Reggio Calabria non me ne frega niente, perché la “Calabrifornia” sarebbe da commissariare per 10 anni con un Governo militare locale in grado di rieducare a livello civico i suoi abitanti; detto che, se parliamo di capoluoghi — ballottaggi a parte — il centrosinistra stravince, soffermiamoci su Venezia. È vero, Venturini ha vinto, ma come? Innanzitutto, le logiche delle urne locali sono completamente diverse da quelle nazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Venezia specchio di un disastro: il centrodestra è morto, ma fingono sia vivo e vegeto

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