Il Corsera: il suo Titanic si è clamorosamente salvato nei lunghi mesi dell’emergenza infortuni. Torna di nuovo a casa a Torino ma stavolta nessuno dice nulla Mg Verona 28022026 - campionato di calcio serie A Hellas Verona-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Antonio Conte Come cambiano le cose. Da una sosta per la Nazionale all’altro. Dopo la sconfitta a Bologna, sembrava che il Napoli fosse crollato. Antonio Conte si prese una settimana di vacanza, se ne tornò a Torino. Fu interpretato come un segno di distacco, come l’inizio della fine. Anche perché ci fu quella frase: “Io morti non ne accompagno”. E invece mesi dopo, a un’altra sosta per la Nazionale, è cambiato tutto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte non voleva accompagnare il morto, oggi il Napoli è vivo e vegeto

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