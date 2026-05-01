In Veneto, le province di Venezia, Vicenza e Treviso festeggiano con entusiasmo, mentre a Verona la situazione appare più difficile a causa del crollo della squadra locale, che ha portato alla retrocessione in serie B. La regione vive un momento di contrasti sportivi, con Venezia che torna in serie A e Treviso che dopo 13 anni torna tra i professionisti, mentre Verona si trova a fare i conti con i risultati deludenti della propria squadra.

Il Venezia è di nuovo in Serie A. La squadra di Stroppa ha conquistato la promozione dopo una stagione da protagonista. Un’incredibile cooperativa del gol trascinata da bomber Adorante. Al Penzo e lungo i canali è già partita la festa, il club torna in A un anno dopo aver fallito la missione salvezza. L’ennesimo successo del Veneto in questa annata. Dal Vicenza di Fabio Gallo che ha trionfato nel girone A di Serie C blindando la promozione con sei giornate d’anticipo allo storico ritorno tra i professionisti del Treviso dopo 13 anni nei dilettanti. Ed è un clamoroso paradosso quello della regione: festeggiano più o meno ovunque, tranne che a Verona.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paradosso Veneto: da Venezia e Vicenza a Treviso è festa ovunque. Ma a Verona il disastro è doppio

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