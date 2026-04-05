A Venezia, la Virtus è stata vittima di un furto nel proprio ambiente domestico. Nel frattempo, Milano ha ottenuto una vittoria in trasferta contro Reggio Emilia, interrompendo così una serie negativa. L'Umana ha avuto la meglio a Bologna, con Tessitori tra i protagonisti, e si è portata a due punti di distanza da Brescia e dalla stessa Virtus.

I posticipi della 25ª giornata accorciano ancora di più la classifica Lba tra le prime quattro: Venezia in trasferta supera 86-82 la Virtus Bologna con Tessitori in evidenza (18 punti), Milano si rialza dalle cadute di Udine e Parigi ponendo fine alla striscia di 6 vittorie di fila di Reggio Emilia, 80-76 grazie a un super Brooks (22 punti). Con 34 punti a testa, Olimpia e Reyer ora sono staccate di sole due lunghezze da Brescia e V Nere, appaiate a quota 36. Dopo le delusioni di Udine e Parigi, Milano ha l'obbligo di ripartire e prova a farlo subito, tirando 67 da 2 nel primo quarto e muovendo bene il pallone, come dimostrano i 7 assist del 10'. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Venezia, colpo in casa Virtus. Milano si rialza e ferma la serie di Reggio Emilia

Basket: colpo Reggio Emilia a Venezia, Virtus Bologna sola in testa alla Serie AIn archivio la 20a giornata di Serie A 2025-2026, che è anche l’ultima prima delle Final Eight di Coppa Italia a Torino.

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