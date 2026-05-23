Chieti Carbone punta sul civismo | un nuovo modello contro i partiti

Un nuovo modello civico si presenta a Chieti, con l’obiettivo di superare venticinque anni di alternanza politica. La proposta è sostenuta da quattro liste che si sono alleate per questa candidatura. La strategia si basa sull’idea di un approccio più diretto e partecipativo, lontano dalle logiche tradizionali dei partiti. La campagna si concentra sulla promozione di valori civici e sulla volontà di rinnovare il modo di fare politica in città.

? Punti chiave Come può un modello civico superare venticinque anni di alternanza politica?. Quali sono le quattro liste che sostengono la proposta di Carbone?. Perché la gestione finanziaria è considerata la chiave del nuovo progetto?. Cosa accadrà agli equilibri elettorali abruzzesi dopo il voto a Chieti?.? In Breve Progetto sostenuto dalle liste Liberali per Chieti, Chieti al Centro, Chieti sceglie e Chieti Scalo Noi.. Voto amministrativo coinvolgerà 60 Comuni abruzzesi per definire i nuovi equilibri regionali.. Programma punta su manutenzione urbana, digitalizzazione comunale e rilancio del centro storico.. Obiettivo strategico integrare ricerca universitaria e formazione professionale per l'innovazione locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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