A Venezia e Reggio Calabria il civismo ha prevalso sui partiti nelle elezioni comunali. I risultati evidenziano come le preferenze degli elettori si siano spostate verso candidati indipendenti o liste civiche, superando le formazioni politiche tradizionali. Questi esiti mostrano un cambiamento nella dinamica elettorale locale, con una maggiore attenzione ai candidati e alle questioni territoriali rispetto alle alleanze partitiche.

Le amministrative raccontano sempre più i territori che i partiti. E se è vero che il centrodestra rivendica la tenuta nei capoluoghi e il centrosinistra prova a leggere nei ballottaggi un possibile cambio di clima politico, la sensazione è che il voto locale continui a sfuggire alle categorie della politica nazionale. È il tempo delle coalizioni civiche, dei candidati riconoscibili, delle reti territoriali. Un fenomeno trasversale, che va da Nord a Sud e che rende difficile tracciare una linea politica univoca. Nel piccolo turno elettorale che ha coinvolto meno di centocinquanta comuni sopra i 15mila abitanti, alcune città – Venezia su tutte, insieme a Reggio Calabria – sono diventate inevitabilmente il terreno simbolico dello scontro nazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Venezia e Reggio Calabria insegnano che il civismo vince sui partiti. La versione di Nicodemo

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