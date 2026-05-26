Il candidato del centrodestra, rappresentante dell’area brugnariana, ha vinto al primo turno delle elezioni comunali a Venezia. La vittoria è arrivata contro ogni pronostico e ha portato alla nomina del nuovo sindaco. L’esito delle urne ha confermato la sua vittoria senza bisogno di un secondo turno. I risultati sono stati ufficializzati dopo lo scrutinio delle schede. La vittoria ha cambiato gli equilibri politici nel capoluogo veneto.

Contro ogni pronostico, il candidato del centrodestra, espressione dell’area brugnariana, ha vinto al primo turno diventando il nuovo sindaco di Venezia. La sua lista civica personale, dal caratteristico colore giallo canarino, ha sfondato con oltre il 30% dei voti, fagocitando i partiti della coalizione di centrodestra. Fratelli d’Italia ha ottenuto il 13%, mentre Lega (4,7%) e Forza Italia (2,5%). Venturini ha quindi vinto anche come figura personale che come coalizione. Il centrosinistra, nonostante abbia schierato tutti i big nazionali (Schlein, Renzi, Conte, Fratoianni) a sostegno di Andrea Martella, ha incassato una pesante sconfitta. Il senatore Pd si è fermato a 12 punti di distanza, fermato già al primo turno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Venezia, il botto del "brand" Simone Venturini: cosa rivela l'analisi del voto

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