A Venezia, Simone Venturini, candidato civico sostenuto dal centrodestra, ha ottenuto un forte incremento di voti nelle elezioni comunali 2026. Venturini, già vicino all’uscente sindaco Luigi Brugnaro, ha ricevuto il sostegno di tutto il centrodestra nella corsa per il Comune. La sua candidatura ha riscosso grande consenso tra gli elettori, segnando una sorpresa nel panorama politico locale.

A Venezia boom di voti per Simone Venturini, il candidato civico braccio destro dell’uscente Luigi Brugnaro che tutto il centrodestra ha deciso di supportare nella corsa al Comune. Venturini ha ribaltato i pronostici della vigilia, che davano in vantaggio il candidato del centrosinistra, Andrea Martella. Simone Venturini: una vita di impegno dagli scout alla politica. Nato nel 1987 a Marghera, dove è cresciuto, Simone Venturini è sempre stato attivo in ambito associativo, parrocchiale e culturale. Con un passato nel mondo degli scout e del volontariato, ha condotto studi scientifici alle superiori per poi laurearsi in Giurisprudenza all’ Università di Padova. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Elezioni Comunali 2026: chi è Simone Venturini, la sorpresa del centrodestra a Venezia

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A la trema. Simone Venturini candidato sindaco del centrodestra

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