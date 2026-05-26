La mappa del voto | Venturini vince ovunque tranne a Venezia centro

Venturini ha ottenuto la vittoria in quasi tutte le sezioni, eccezion fatta per Venezia centro, dove Martella ha prevalso. La mappa del voto elaborata da Venis spa evidenzia ancora una volta uno scarto tra le preferenze espresse nel centro e quelle del resto del città. La distribuzione delle preferenze si ripete rispetto al 2020, con Venturini che domina nella maggior parte delle zone, mentre il centro mostra una netta differenza.

Come era già stato nel 2020, la mappa del voto (nell'immagine, l'elaborazione di Venis spa, sezioni in cui vince Martella in rosso, Venturini in giallo) mostra uno scollamento tra le preferenze del centro di Venezia e il resto del territorio comunale.In centro storico Martella vince con il 51,4%. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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