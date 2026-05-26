A Venezia, il centrosinistra ha subito una sconfitta al primo turno delle elezioni. La candidata sostenuta dal centrosinistra, nota per le sue posizioni anti-Venezia, ha ottenuto risultati inferiori alle aspettative. Questa disfatta ha smentito l’ipotesi che la nomina di Beatrice Venezi come direttore musicale della Fenice abbia influenzato negativamente il voto. Nessun collegamento tra la nomina e l’esito elettorale è stato confermato dai dati ufficiali.

C’è una debacle nella debacle a Venezia. La sconfitta al primo turno del centrosinistra ha smentito una volta per tutte la narrazione di chi ha sostenuto che la nomina d i Beatrice Venezi a direttore musicale della Fenice sarebbe stata decisiva per far perdere la città al centrodestra. Per mesi si è scritto che i veneziani erano solidali con la protesta degli orchestrali e che la campagna anti-Venezi era popolarissima in Laguna. Le urne hanno detto altro e a darne ulteriore conferma è stato lo spoglio per le preferenze dei candidati al consiglio comunale. La “pasionaria” non eletta. Anna Messinis, “pasionaria” della causa e presidente del comitato Fenice Viva che a colpi di comunicati ha contestato la nomina della musicista toscana, non è stata eletta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Venezia, flop alle urne della “pasionaria” anti-Venezi

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