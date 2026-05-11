Keir Starmer ha dichiarato di non voler lasciare il Paese nel caos, nonostante le sconfitte alle recenti elezioni locali. Il Partito Laburista ha perso il controllo di più di 1.000 seggi, segnando un risultato negativo alle urne. Nonostante il risultato deludente, il leader ha deciso di non rassegnare le dimissioni, mantenendo una posizione di stabilità all’interno del partito. La situazione politica nel Regno Unito resta tesa, con il partito che affronta una fase di analisi interna.

Soffia aria di tempesta nel Regno Unito. Le ultime elezioni locali hanno decretato una pesante sconfitta per il Partito Laburista di Keir Starmer, che ha perso il controllo di più di 1.300 consiglieri e di oltre 25 consigli comunali, molti dei quali a favore di Reform UK di Nigel Farage. Numerosi parlamentari laburisti di spicco hanno chiesto le dimissioni dell'attuale premier e leader del partito, che dal canto suo ha ammesso la debacle pur dichiarando di non voler lasciare. "Mi assumo la responsabilità di non abbandonare il campo, di non gettare il nostro Paese nel caos, come hanno fatto più volte i conservatori, un caos che ha causato danni duraturi a questa nazione", ha spiegato Starmer, sempre più sotto pressione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Non lascio il Paese nel caos”. Starmer allontana le dimissioni nonostante il flop alle urne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Regno Unito, Starmer: “Non lascio, non getto il Paese nel caos. Ricostruiremo i rapporti con l’Ue”Forti pressioni sul premier britannico Keir Starmer, a cui decine di parlamentari chiedono di dimettersi.

Verso il Referendum: Costituzione da cambiare? Giustizia, alle urne un Paese divisoÈ un Paese diviso quello che domenica e lunedì sarà chiamato a esprimersi sulla modifica di sette articoli della Costituzione che riformano il...

Argomenti più discussi: Il ritorno di Soros in Ungheria? Non è scontato; Migrante viene espulso ma non lascia l'Italia, chiesta multa da 10mila euro. Il giudice lo assolve: È troppo povero; La spallata populista che inguaia Starmer; Malgrado la sconfitta il premier britannico Starmer non intende lasciare Downing Street.

Il paese non è pronto a questi sacrifici x.com