Venezia si prepara alle elezioni comunali in un momento di grande attenzione pubblica. I candidati si concentrano su temi come la gestione del sistema di protezione delle acque, noto come MOSE, e sulle politiche per limitare l’aumento degli affitti brevi nel centro storico. La città, famosa in tutto il mondo, affronta anche problemi legati alla diminuzione della popolazione residente nelle aree più antiche. Le elezioni rappresentano un momento di scelta tra diverse strategie di intervento per affrontare queste questioni.

? Domande chiave Chi riuscirà a bilanciare la gestione del MOSE con gli affitti brevi?. Come potrà il nuovo sindaco fermare la desertificazione dei centri storici?. Quali sono le reali minacce alla stabilità dei pali sotto Venezia?. Perché il voto veneziano influenzerà le dinamiche politiche internazionali?.? In Breve Gestione di 20 milioni di visitatori annui e regolamentazione affitti brevi.. Manutenzione infrastrutture MOSE e tutela scuole locali in declino.. Protezione fondamenta in rovere, larice e ontano nella laguna.. Equilibrio tra demografia locale e desertificazione da turismo massivo..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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