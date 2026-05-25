Il centrodestra ha ottenuto vittorie nelle elezioni comunali di Venezia e Reggio Calabria. I risultati hanno confermato la tendenza di una crescita del blocco di governo, senza mostrare segnali di un calo di consensi. Le urne hanno escluso un impatto diretto delle consultazioni referendarie sui risultati amministrativi. La leadership del centrodestra ha commentato le vittorie, senza fare riferimenti a eventuali effetti delle consultazioni referendarie.

Chi si aspettava una sorta di “ effetto Referendum ” sulle elezioni Amministrative è stato sconfessato dal risultato elettorale. Niente scossoni, niente ribaltoni eclatanti: il centrodestra tiene e anzi conquista anche un capoluogo di provincia, Reggio Calabria ma perde Pistoia. I riflettori erano tutti puntati su Venezia, unico capoluogo di Regione al voto e dove i sondaggi, alla vigilia, davano il centrodestra come possibile sconfitto. Alla fine, però, questo non accade. E ad esultare è proprio la presidente del Consiglio: “Anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani “, dichiara Giorgia Meloni. Dopo il decennio targato Luigi Brugnaro, alla guida della Serenissima arriva l’assessore al Turismo uscente, Simone Venturini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Comunali, il centrodestra vince la sfida di Venezia e conquista Reggio Calabria. Meloni esulta: “Anche oggi rimandiamo il crollo a domani”

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