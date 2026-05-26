A Venezia, il risultato elettorale ha smentito le previsioni di una candidata che si opponeva a un sistema uninominale. Prodi ha evidenziato come questa vittoria possa rappresentare una risposta alla crisi della democrazia, suggerendo che il modello uninominale potrebbe contribuire a rafforzare la partecipazione elettorale. La discussione si concentra sul ruolo di questo sistema nel contrastare l’astensionismo e nel migliorare la rappresentanza politica.

? Punti chiave Perché il voto a Venezia ha smentito le previsioni di Schlein?. Come può il sistema uninominale di Prodi risolvere la crisi democratica?. Chi sono i leader che bloccano le riforme elettorali proposte?. Cosa rischia la democrazia se i partiti restano separati dai cittadini?.? In Breve Venezia registra affluenza al 60,6 per cento con calo di cinque punti rispetto al passato.. A Cervia metà degli elettori non vota, influenzando l'elezione del sindaco vincitore.. Prodi propone il collegio uninominale per superare la distanza tra partiti e cittadini.. Schlein e Conte cercano sintesi con Bonelli e Fratoianni per contrastare il centrodestra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia e l’astensionismo: Prodi avverte sulla crisi della democrazia

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Ma cos’ha da gioire il cdx per i risultati delle comunali? Hanno conquistato #ReggioCalabria e mantenuto #Venezia grazie all’astensionismo dei giovani, ma hanno perso #Enna e #Pistoia. Volevano conquistare #Salerno (con De Luca? Dai, su) e i ballottaggi x.com

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