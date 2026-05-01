Giovedì 7 maggio alle 17.30, presso la Libreria Colacchi dell’Aquila, si terrà un incontro dedicato alla crisi della democrazia negli Stati Uniti, incentrato sul volume di Ottorino Cappelli intitolato “Trump e la rivoluzione americana”. L’evento prevede una presentazione del libro e un confronto tra i partecipanti sui temi trattati, con un’attenzione particolare alle vicende politiche e sociali legate all’ex presidente e alla situazione politica nel paese.

L’AQUILA – Giovedì 7 maggio 2026 alle ore 17.30, presso la Libreria Colacchi dell’Aquila, si terrà la presentazione del volume “ Trump e la rivoluzione americana – Da dove vengono, dove ci portano ” (Editoriale Scientifica 2026), di Ottorino Cappelli, professore di Politica comparata all’Università di Napoli “L’Orientale”. A discutere con l’Autore saranno Goffredo Palmerini, giornalista e scrittore, Carlo Fonzi, presidente dell’Istituto abruzzese per la storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea, ed Enrico Botta, docente e saggista. Trump e la rivoluzione americana non è solo un libro su un presidente controverso. È un’indagine sul potere, sulla fragilità delle istituzioni liberali e sul futuro della democrazia nell’attuale ondata autocratica globale.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Trump e la rivoluzione americana”: a L’Aquila un confronto sulla crisi della democrazia negli Stati Uniti, con la presentazione del volume di Ottorino Cappelli

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