Premio Dossetti | Prodi avverte ‘viviamo una guerra mondiale a pezzi

Durante la cerimonia di premiazione, un ex presidente del Consiglio ha affermato che l'Europa si trova in una fase di frammentazione globale, paragonabile a una guerra mondiale a pezzi. Ha inoltre evidenziato come la religione possa essere usata come strumento di conflitto nei contesti attuali. La discussione si è concentrata sui rischi di coinvolgimento delle potenze mondiali e sulle strategie per evitare che l'Europa diventi una pedina in giochi geopolitici.

? Cosa scoprirai Come può l'Europa evitare di diventare una pedina nelle potenze mondiali?. Perché la religione rischia di trasformarsi in un'arma nei conflitti attuali?. Quali strategie hanno ideato gli studenti per difendere i valori costituzionali?. Chi sono le realtà che combattono la guerra attraverso l'impegno sociale?.? In Breve Sindaco Marco Massari e presidente Pierluigi Castagnetti hanno partecipato alla cerimonia a Reggio Emilia.. Piccola Famiglia aps di Coriano premiata per il sostegno alle case famiglia in Albania.. Movimento Donne in Nero Reggio Emilia premiato per l'iniziativa contro la narrazione bellica.. Classi della scuola Galilei di Cavriago premiate con gioco multimediale sulla Costituzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Premio Dossetti: Prodi avverte, ‘viviamo una guerra mondiale a pezzi Notizie correlate Romano Prodi riceve il premio Dossetti per la pace e cita Papa Francesco: “Viviamo una guerra mondiale a pezzi”Reggio Emilia, 4 maggio 2026 – La sala del Tricolore è tornata a essere al centro del dialogo civile in occasione della 17ª edizione del Premio per... Leggi anche: Guerra Iran, Crosetto avverte: se il conflitto si allunga diventa un guaio mondiale Contenuti e approfondimenti Romano Prodi riceve il premio Dossetti per la pace e cita Papa Francesco: Viviamo una guerra mondiale a pezziRiconoscimento per l’ex premier che si commuove nel ricordare il suo passato nella sala del Tricolore dove è stato celebrata la 17esima edizione del Premio per la pace Giuseppe Dossetti ... msn.com Una vita per lo sviluppo e per la pace, a Romano Prodi il premio DossettiRomano Prodi per il suo lavoro finalizzato allo sviluppo dei popoli più poveri e alla pace, ma anche il Movimento delle Donne in nero di Reggio Emilia e La Piccola Famiglia di Rimini impegnata per le ... ansa.it