Venezia dietro la vittoria di Venturini anche la fuga degli elettori 5 Stelle E nel Movimento si apre il caso | Nel Nord fatichiamo a comunicare
Alle elezioni comunali di Venezia, Simone Venturini ha ottenuto la vittoria al primo turno, risultato che si lega anche alla diminuzione dei voti degli elettori del Movimento 5 Stelle nel capoluogo. All’interno del Movimento si segnala una difficoltà nel comunicare efficacemente nelle aree del Nord, fattore che potrebbe aver influito sulla diminuzione di consensi. Non sono stati forniti dettagli sul numero di voti perduti o sui motivi specifici di questa perdita di supporto.
C’è un dato, a sorpresa, che aiuta a spiegare la vittoria al primo turno di Simone Venturini alle comunali di Venezia. E riguarda da vicino il Movimento 5 Stelle. Secondo le elaborazioni sui flussi elettorali diffuse da YouTrend, il candidato del centrodestra avrebbe raccolto il voto del 50% degli elettori che alle europee del 2024 avevano scelto il M5S. Un travaso rilevante, soprattutto perché Venturini ha superato solo di poco la soglia della maggioranza assoluta, chiudendo al 51,0% contro il 39,2% di Andrea Martella. Il dato è significativo anche perché il Movimento 5 Stelle in città era schierato nel campo largo a sostegno di Martella. Ma la lista pentastellata si è fermata al 2,6%, molto lontana dal 7,2% raccolto dal partito alle ultime europee. 🔗 Leggi su Open.online
Notizie e thread social correlati
Monopattini selvaggi, il caso finisce in Consiglio. Movimento 5 Stelle: "Intralcio ai pedoni e degrado nel Sottomura"Il parcheggio selvaggio dei monopattini elettrici in condivisione si ripropone come questione discussa nel Consiglio comunale.
La vittoria di Venturini a Venezia e la Pa-Tre-Ve, Conte: «Confronto da riprendere»Simone Venturini ha ottenuto una vittoria netta alle elezioni a Venezia, conquistando il seggio al primo turno.
Argomenti più discussi: A Venezia il centrodestra vince al primo turno. Plebiscito per Cannizzaro a Reggio Calabria, De Luca si riprende Salerno; Giro d’Italia, il Nord Est si prepara allo show: attesa per il tappone tra Dolomiti e Friuli; Risultati elezioni comunali: i nuovi sindaci e le città al ballottaggio; De Luca a valanga a Salerno. A Venezia il centrodestra verso la vittoria al primo turno. I risultati delle comunali.
A Carì nel Canton Ticino quarta vittoria al Giro per Jonas Vingegaard dominatore assoluto della corsa rosa. Dietro si lotta per il secondo posto mentre crolla Giulio Pellizzari la speranza italiana di podio: è arrivato a 18 minuti A cura di Antonio Simeoli facebook
A Salerno Vincenzo De Luca verso vittoria al primo turno. A Venezia avanti il centrodestra con Venturini (ma rischio ballottaggio). A Reggio Calabria vola Cannizzaro (cdx) mentre a Messina avanti Basile del partito di Cateno De Luca (Sud chiama Nord). Biffo x.com