Venezia dietro la vittoria di Venturini anche la fuga degli elettori 5 Stelle E nel Movimento si apre il caso | Nel Nord fatichiamo a comunicare

C’è un dato, a sorpresa, che aiuta a spiegare la vittoria al primo turno di Simone Venturini alle comunali di Venezia. E riguarda da vicino il Movimento 5 Stelle. Secondo le elaborazioni sui flussi elettorali diffuse da YouTrend, il candidato del centrodestra avrebbe raccolto il voto del 50% degli elettori che alle europee del 2024 avevano scelto il M5S. Un travaso rilevante, soprattutto perché Venturini ha superato solo di poco la soglia della maggioranza assoluta, chiudendo al 51,0% contro il 39,2% di Andrea Martella. Il dato è significativo anche perché il Movimento 5 Stelle in città era schierato nel campo largo a sostegno di Martella. Ma la lista pentastellata si è fermata al 2,6%, molto lontana dal 7,2% raccolto dal partito alle ultime europee. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Monopattini selvaggi, il caso finisce in Consiglio. Movimento 5 Stelle: "Intralcio ai pedoni e degrado nel Sottomura"Il parcheggio selvaggio dei monopattini elettrici in condivisione si ripropone come questione discussa nel Consiglio comunale.

La vittoria di Venturini a Venezia e la Pa-Tre-Ve, Conte: «Confronto da riprendere»Simone Venturini ha ottenuto una vittoria netta alle elezioni a Venezia, conquistando il seggio al primo turno.

Argomenti più discussi: A Venezia il centrodestra vince al primo turno. Plebiscito per Cannizzaro a Reggio Calabria, De Luca si riprende Salerno; Giro d’Italia, il Nord Est si prepara allo show: attesa per il tappone tra Dolomiti e Friuli; Risultati elezioni comunali: i nuovi sindaci e le città al ballottaggio; De Luca a valanga a Salerno. A Venezia il centrodestra verso la vittoria al primo turno. I risultati delle comunali.

A Salerno Vincenzo De Luca verso vittoria al primo turno. A Venezia avanti il centrodestra con Venturini (ma rischio ballottaggio). A Reggio Calabria vola Cannizzaro (cdx) mentre a Messina avanti Basile del partito di Cateno De Luca (Sud chiama Nord). Biffo x.com