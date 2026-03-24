Monopattini selvaggi il caso finisce in Consiglio Movimento 5 Stelle | Intralcio ai pedoni e degrado nel Sottomura

Il parcheggio selvaggio dei monopattini elettrici in condivisione si ripropone come questione discussa nel Consiglio comunale. Il Movimento 5 Stelle ha segnalato che questa situazione crea intralcio ai pedoni e contribuisce al degrado nell’area del Sottomura. La problematica riguarda la gestione e il posizionamento dei monopattini nelle aree pubbliche della città.

Un'interrogazione solleva il problema dei mezzi abbandonati fuori dalle aree di sosta: sotto accusa i tempi di recupero della società Dott Il fenomeno del parcheggio selvaggio dei monopattini elettrici in condivisione torna al centro del dibattito politico cittadino. Segnalazioni di mezzi abbandonati in luoghi inidonei — dai marciapiedi agli stalli per invalidi, fino alle aree verdi del sottomura — hanno spinto la consigliera Marzia Marchi (Movimento 5 Stelle) a depositare un’interrogazione per chiedere chiarimenti sulla gestione del servizio di sharing affidato alla società Dott. Secondo quanto rilevato nell'atto ispettivo, la presenza di monopattini in punti critici per la viabilità sarebbe ormai un dato quotidiano. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Leggi anche: Campania, il MoVimento 5 Stelle augura buon lavoro ai nuovi presidenti e vicepresidenti di commissione del Consiglio regionale Novara, il Movimento 5 Stelle chiede "la testa" dell'assessore ai Lavori pubbliciMozione di sfiducia nei confronti dell'assessore ai Lavori pubblici Rocco Zoccali. Una selezione di notizie su Monopattini selvaggi Discussioni sull' argomento Monopattini selvaggi, nuovo allarme a Ostia: Mobilità dolce diventata una barriera per disabili visivi; Monopattini elettrici, targa e assicurazione obbligatorie dal 16 maggio 2026. Monopattini, fine del far west: dal 16 maggio obbligo di targa, assicurazione e...Le nuove norme: sanzioni fino a 400 euro per chi viaggia senza documenti. Una stretta necessaria per ridurre il fenomeno della circolazione irregolare ... auto.it Monopattini elettrici, scatta il targhino obbligatorio: previste sanzioni pesantiI trasgressori che dal 16 maggio non inseriranno il targhino sui monopattini elettrici rischieranno multe molto salate. Scopriamo tutte le nuove regole ... virgilio.it Monopattini selvaggi, il caso finisce in Consiglio. Movimento 5 Stelle: "Intralcio ai pedoni e degrado nel Sottomura" x.com Sicurezza stradale e decoro urbano sotto i riflettori. La Polizia di Stato, insieme alle altre Forze di Polizia, ha intensificato i controlli a Foggia per contrastare l'uso selvaggio di bici e monopattini elettrici. Un fenomeno che, oltre a creare pericoli per i pedoni, vien - facebook.com facebook