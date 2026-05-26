De Laurentiis avrebbe venduto il Napoli a 2,2 miliardi di euro, realizzando un profitto del 13.000 per cento rispetto al prezzo di acquisto. La cifra rappresenta un incremento notevole rispetto al valore iniziale dell’acquisto. La trattativa è stata conclusa con successo, senza dettagli sui termini o sui soggetti coinvolti. La notizia si concentra esclusivamente sulla cifra di vendita e sul profitto generato.

Allegri, Italiano, Allegri, Italiano . macché, la vera margherita che Aurelio De Laurentiis è costretto a sfogliare in questi giorni è vendo, non vendo, vendo, non vendo. Dal punto di vista economico – per stare all’altra passione del presidente del Napoli, il cinema – prendiamo in prestito le parole di Marlon Brando, nei panni di don Vito Corleone: è “un’offerta che non può rifiutare”. È difficile stabilire il valore di un club di calcio. Vediamo perché: il valore di una società di calcio è difficile da stabilire, gli utili vanno e vengono, inoltre le plusvalenze incidono molto e non sono prevedibili. Perciò, non si può ragionare in termini di utili, come negli altri settori dell’economia, ma si usano i fatturati: ossia, il valore è dato da un loro multiplo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vendendo il Napoli a 2,2 miliardi, De Laurentiis realizzerebbe un profitto pari al 13mila per cento

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