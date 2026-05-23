De Laurentiis ha rifiutato un’offerta di due miliardi di euro per il Napoli. Le voci sulla possibile vendita della società circolano da settimane, ma al momento non ci sono ulteriori sviluppi ufficiali. La decisione di non accettare l’offerta è stata comunicata pubblicamente, senza indicazioni su eventuali future trattative o cambiamenti di strategia. Restano comunque incerte le prossime mosse del proprietario del club.

Da settimane in città si rincorrono le voci su una presunta vendita del Napoli da parte di De Laurentiis. Notizia che ovviamente si basa su un ragionamento. De Laurentiis domani compirà 77 anni. Il Napoli è tutto sulle sue spalle. Non è un’azienda costruita con ramificazioni delle responsabilità. Sì ultimamente qualcosa è cambiato, c’è qualche figura in più ma è fondamentalmente una one man band. E le one man band si reggono sull’uomo solo al comando che ovviamente non avrà in eterno la forza di reggere tutto. Basta guardare quel che è avvenuto a Bari dove la società è stata un disastro e la squadra finita in Serie C. Il Napoli di De Laurentiis sconta ritardi epocali sul versante delle infrastrutture. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis dice no (per ora) a un’offerta di due miliardi per il Napoli

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