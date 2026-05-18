Circa le voci di una possibile vendita del Napoli, si parla di un interesse da parte di un fondo americano, con dettagli riportati da un giornalista locale. La discussione coinvolge anche figure come l’attuale allenatore e il presidente del club, senza ulteriori conferme ufficiali. Un’offerta dagli Stati Uniti sembra essere al centro delle notizie, ma non ci sono comunicazioni ufficiali da parte del club o degli acquirenti. La vicenda resta oggetto di attenzione, senza sviluppi pubblicamente dichiarati.

Tra Conte e De Laurentiis, ecco un fondo americano. Ne scrive Antonio Corbo sull’edizione napoletana di Repubblica. Il presidente starebbe trattando da mesi la cessione del Calcio Napoli. La trattativa si sarebbe incagliata a causa delle esose richieste del signor Aurelio. Ma potrebbe ripartire, bisogna capire se lui abbassa le pretese oppure no. Nel Napoli nessuno sa niente. Scrive Corbo: De Laurentiis ha l’ennesima trattativa con un fondo americano di investimento. Il Napoli piace per il nome della città, la sua suggestione nella nostalgia degli italiani di seconda e terza generazione, il ricordo di Maradona. (.) Trattativa sigillata dal patto di riservatezza e interrotta per pochi dettagli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis sta vendendo il Napoli? Offerta dagli Usa

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De Laurentiis deve farsi sentire, il Napoli è danneggiato!

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