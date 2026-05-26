Venafro sfida sui basalti | il Trofeo San Nicandro sfida i campioni

Notizia in breve

Nel Trofeo San Nicandro, una gara sui basalti a Venafro, i corridori affrontano un percorso difficile e tecnico. La presenza di un fondo in basalto modifica le strategie di gara. L'ultima edizione ha visto vincitori internazionali, anche se i nomi non sono stati resi noti. La competizione mette alla prova le capacità degli atleti sui terreni scivolosi e irregolari. La sfida si svolge su un tracciato che alterna salite e discese ripide, con un fondo che richiede grande attenzione e tecnica.