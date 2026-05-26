Venafro sfida sui basalti | il Trofeo San Nicandro sfida i campioni

Da ameve.eu 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Trofeo San Nicandro, una gara sui basalti a Venafro, i corridori affrontano un percorso difficile e tecnico. La presenza di un fondo in basalto modifica le strategie di gara. L'ultima edizione ha visto vincitori internazionali, anche se i nomi non sono stati resi noti. La competizione mette alla prova le capacità degli atleti sui terreni scivolosi e irregolari. La sfida si svolge su un tracciato che alterna salite e discese ripide, con un fondo che richiede grande attenzione e tecnica.

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? Domande chiave Come influenzerà il fondo in basalto la strategia dei corridori?. Chi sono gli atleti internazionali che hanno vinto l'ultima edizione?. Cosa riceveranno i partecipanti nel pacco gara ufficiale?. Come cambierà il centro storico durante la sfida tra generazioni?.? In Breve Prova studenti Istituto A. Giordano alle 17:30 e gara 10 km alle 18:30.. Iscrizioni entro 5 giugno a 10 euro o 15 euro il giorno stesso.. Premi per primi 5 assoluti, 3 italiani e 5 per categoria.. Percorso tecnico di 3,333 km con tratti in basalto nel centro storico.. Il prossimo 7 giugno, Venafro ospiterà la ventiquattresima edizione del Trofeo San Nicandro Città di Venafro, un appuntamento podistico che segna l’inizio della stagione estiva per il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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