Venafro nuovo comitato per i Santi Martiri 2026 | parte la sfida

A Venafro è stato costituito un nuovo comitato dedicato ai Santi Martiri 2026, con Sergio Casertano alla guida. Il gruppo ha già avviato le attività organizzative e ha iniziato la raccolta fondi attraverso una questua. La scelta di coinvolgere la comunità locale fa parte delle prime fasi di preparazione per l’evento previsto nel 2026. La formazione del comitato si inserisce nel percorso di pianificazione delle celebrazioni.

? Cosa sapere A Venafro Sergio Casertano guida il nuovo comitato per i Santi Martiri 2026.. Il gruppo avvia subito i lavori organizzativi e la raccolta fondi tramite la questua.. A Venafro è operativo il nuovo comitato per le celebrazioni dei Santi Martiri 2026, guidato da Sergio Casertano, con l’obiettivo di avviare immediatamente i lavori organizzativi dopo la costituzione ufficiale del gruppo. Il passaggio di testimone tra le vecchie e le nuove generazioni è ormai un fatto concreto nelle strade della città. Il comitato che ha preso le redini dell’organizzazione delle festività patronali si è riunito già nelle prime ore di questo venerdì, lavorando senza sosta per recuperare il tempo perso rispetto alla tabella di marcia consueta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venafro, nuovo comitato per i Santi Martiri 2026: parte la sfida Notizie correlate Leggi anche: Lavori al sottopasso di via Santi Martiri: completato il massetto, predisposto il nuovo posizionamento del collettore fognario Lavori al sottopasso di via Santi Martiri: posizionata la nuova condottaProseguono i lavori presso il sottopasso di via Santi Martiri: è stata posizionata la nuova condotta in acciaio per la modifica del vecchio tracciato... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Venafro, nasce il Comitato Festa Santi Martiri: Sergio Casertano è il nuovo presidente; Venafro, celebrazioni in onore dei Santi Martiri: si è costituito il comitato feste - isNews. Venafro, nasce il Comitato Festa Santi Martiri: Sergio Casertano è il nuovo presidenteVENAFRO - Si è ufficialmente costituito ieri sera il Comitato Festa Santi Martiri 2026, che guiderà l’organizzazione di uno degli ... molisenetwork.net Venafro, Festa di San Nicandro: si cercano volontari per il nuovo ComitatoVENAFRO - La comunità si prepara a riorganizzare il Comitato Festa San Nicandro 2026, dopo la rinuncia del precedente gruppo a proseguire ... molisenetwork.net Oggi la Chiesa fa Memoria dei Santi Sposi, Valeria e Vitale Santa Valeria è più conosciuta per essere stata la moglie di San Vitale, un ufficiale dell'esercito ucciso e martirizzato nella città di Ravenna, e madre dei Santi martiri gemelli Gervasio e Protasio, vi - facebook.com facebook