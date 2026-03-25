Il Vincenzo Sospiri Racing ha annunciato ufficialmente i piani per la stagione 2026 del Lamborghini Super Trofeo Europe. La squadra ha confermato la partecipazione dei campioni in carica, che si preparano a difendere il titolo. La formazione ha anche indicato un percorso di evoluzione rispetto alle stagioni precedenti, mantenendo la stessa line-up e puntando a consolidare la propria posizione nel campionato.

Il debutto è fissato per il weekend del 10-12 aprile a Le Castellet (Francia), teatro della prima sfida di un calendario che toccherà i templi della velocità come Spa, il Nürburgring e Monza Squadra che vince non si cambia, o meglio, si evolve. Il Vincenzo Sospiri Racing ha rotto gli indugi, ufficializzando i programmi per la stagione 2026 del Lamborghini Super Trofeo Europe. Dopo un 2025 da incorniciare, la scuderia di Forlì si presenta ai nastri di partenza con un unico obiettivo: confermarsi sul tetto d'Europa. Il debutto è fissato per il weekend del 10-12 aprile a Le Castellet (Francia), teatro della prima sfida di un calendario che toccherà i templi della velocità come Spa, il Nürburgring e Monza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Il Vincenzo Sospiri Racing lancia la sfida per il 2026: i campioni in carica pronti a difendere il trono nel Lamborghini Super Trofeo

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