vela quinta prova nelle acque antistanti senigallia le laser protagoniste al campionato zonale

Notizia in breve

Domenica 17 maggio si è disputata nelle acque di Senigallia la quinta prova del Campionato Zonale Classi Ilca. La regata ha visto protagonista la classe Laser, con numerosi atleti che si sono sfidati sul campo di regata. La manifestazione è stata organizzata dal Club Nautico locale. La prova si è svolta senza incidenti e ha coinvolto diverse imbarcazioni. I risultati ufficiali sono stati pubblicati subito dopo la conclusione delle regate.