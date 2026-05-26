Vela quinta prova nelle acque antistanti Senigallia Le Laser protagoniste al campionato zonale
Domenica 17 maggio si è disputata nelle acque di Senigallia la quinta prova del Campionato Zonale Classi Ilca. La regata ha visto protagonista la classe Laser, con numerosi atleti che si sono sfidati sul campo di regata. La manifestazione è stata organizzata dal Club Nautico locale. La prova si è svolta senza incidenti e ha coinvolto diverse imbarcazioni. I risultati ufficiali sono stati pubblicati subito dopo la conclusione delle regate.
Si è svolta domenica 17 maggio, nelle acque antistanti Senigallia, la quinta prova del Campionato Zonale Classi Ilca, organizzata dal Club Nautico Senigallia. Le barche della classe Ilca sono quelle un tempo conosciute come Laser, specialità ai giochi olimpici estivi. Il cambio di nome è avvenuto nel 2020 a causa di una disputa legale tra l’associazione internazionale di classe (Ilca) e lo storico costruttore (Laser Performance). Il progetto della prima barca della classe Laser risale al 1971, da parte del progettista Bruce Kirby. Era nata come imbarcazione da spiaggiare ma è poi divenuta un diffuso monotipo da competizione a livello mondiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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