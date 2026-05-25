Stamura sfrattata dalle acque antistanti la Mole Caterina Di Bitonto | Quanta miopia
La Stamura è stata allontanata temporaneamente dalle acque davanti alla Mole Vanvitelliana, dove aveva la concessione. La decisione ha provocato reazioni nella città, con alcuni che criticano la situazione. Il sindaco ha commentato l’accaduto, senza ulteriori dettagli pubblici. Caterina Di Bitonto ha commentato la vicenda definendola “quanta miopia”. La questione coinvolge l’uso dello specchio d’acqua e le relative concessioni.
ANCONA – La perdita della concessione da parte della Stamura, almeno in via provvisoria, dello specchio d’acqua antistante la propria sede alla Mole Vanvitelliana, ha suscitato un dibattito cittadino non indifferente, con il sindaco Daniele Silvetti che ha apostrofato quanto accaduto con il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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