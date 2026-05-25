Stamura sfrattata dalle acque antistanti la Mole Caterina Di Bitonto | Quanta miopia

Notizia in breve

La Stamura è stata allontanata temporaneamente dalle acque davanti alla Mole Vanvitelliana, dove aveva la concessione. La decisione ha provocato reazioni nella città, con alcuni che criticano la situazione. Il sindaco ha commentato l’accaduto, senza ulteriori dettagli pubblici. Caterina Di Bitonto ha commentato la vicenda definendola “quanta miopia”. La questione coinvolge l’uso dello specchio d’acqua e le relative concessioni.