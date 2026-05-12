‘Streeat Food Truck Festival’ | al via quinta edizione con protagoniste le cucine mobili sfrigolanti
Da venerdì 15 a domenica 17, si svolge alla Darsena di Ferrara la quinta edizione del ‘Streeat Food Truck Festival’. L’evento propone una serie di cucine mobili che si susseguono lungo l'area, offrendo una varietà di piatti. La manifestazione si ripete ogni anno e richiama visitatori interessati alle proposte gastronomiche su ruote. La festa dura tre giorni e coinvolge diversi operatori del settore.
Da venerdì 15 a domenica 17, torna alla Darsena di Ferrara, l'evento ‘Streeat Food Truck Festival’, giunto alla quinta edizione. Tre giorni dove le protagoniste saranno le cucine mobili sfrigolanti.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayMolti i prodotti che non si potranno perdere.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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