Anne Hathaway ha rivelato di aver scoperto di avere un problema agli occhi dopo anni di peggioramento della vista. La diagnosi è stata fatta recentemente, ma il problema si manifestava da tempo. L’attrice ha spiegato di aver vissuto con questa condizione senza conoscere la causa fino a ora. La diagnosi ha portato a un intervento, ma non sono stati forniti dettagli sui trattamenti o sui risultati.

Anne Hathaway ha raccontato per la prima volta un problema di salute che l’ha accompagnata per gran parte della sua vita adulta. Durante un’intervista al podcast Popcast del New York Times, l’attrice ha rivelato di essere stata “legalmente cieca” da un occhio per circa dieci anni a causa di una cataratta precoce. La star de Il Diavolo veste Prada ha spiegato di aver sviluppato una cataratta all’occhio sinistro intorno ai 30 anni, una condizione che rende progressivamente opaca la lente dell’occhio e compromette la vista. Col passare del tempo il problema sarebbe peggiorato sempre di più, fino a influenzare profondamente anche il suo benessere quotidiano. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Vedevo sempre peggio”: Anne Hathaway racconta il problema agli occhi diagnosticato dopo anni

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