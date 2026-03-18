L'attrice ha condiviso sui social un trucco che utilizza da backstage delle sfilate: con due ciocche di capelli, il suo hair stylist crea un effetto lifting istantaneo sul volto senza ricorrere a interventi di chirurgia estetica. Questo metodo semplice, adottato da molti professionisti, permette di ottenere un viso più sollevato in pochi secondi. La tecnica è stata mostrata pubblicamente dall'attrice stessa.

Come tutte le celebri star, Anne Hathaway, infatti, prima di entrare in scena, si è affidata alle mani del suo fedele team, composto da hair stylist, make-up artist, nail artist e stylist, che l'hanno aiutata nella composizione del suo look da Oscar. Tra loro anche Orlando Pita, l'hair stylist che si è occupato di creare per lei il romantico semi-raccolto con onde blande (che piacerebbe anche a Kate Middleton). È proprio lui l'autore dello strategico escamotage che in poche mosse ha regalato alla star un aspetto più disteso e riposato. Ma in che cosa consiste? Il trick semplice semplice per un effetto lifting usato da Anne Hathaway L'attrice l'ha mostrato bene nel video. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anne Hathaway, il trucchetto facile usato agli Oscar per avere un viso liftato senza chirurgia estetica

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