Negli ultimi anni, le star, incluse giovani attrici, hanno mostrato cambiamenti estetici che attirano l'attenzione del pubblico e dei media, grazie a interventi che valorizzano un aspetto più naturale. Le procedure di chirurgia estetica si sono evolute, concentrandosi meno su trasformazioni radicali e più su interventi discreti che rispettano l'armonia del volto. Questa tendenza riflette un cambiamento nelle preferenze, con un'attenzione crescente alla freschezza e all'equilibrio naturale dei tratti.

L e procedure che trasformano radicalmente i tratti del viso hanno perso il loro appeal. Oggi, la chirurgia estetica punta dritta a un altro obiettivo: conservare la fisionomia naturale, rispettarne gli equilibri, intervenire con discrezione, abbracciando i concetti di armonia e freschezza del viso. In particolare, tre operazioni crescono in gradimento proprio per le promesse di risultato. Chirurgia estetica, i trend 2026: basta filler, ora si punta al lifting naturale X Le tre operazioni di chirurgia estetica più gettonate nel 2026. Il cambio di paradigma emerge dai dati diffusi da The Dermatologyst Digest. Gli esperti confermano che sono tre le operazioni di chirurgia estetica più richieste del 2026, tutte orientate ad armonizzare e riequilibrare i tratti facciali senza eccessi e senza stravolgimenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I recenti glow up di star (anche giovani) come Lindsay Lohan e Anne Hathaway fanno sempre parlare. Complici interventi sempre più intelligenti e dai risultati wow

Leggi anche: Il glow da copertina di Lindsay Lohan? Merito del trucco firmato Merit, brand californinano che ha conquistato Hollywood e presto sarà diponibile anche in Italia

Lindsay Lohan, la star di Genitori in Trappola aveva confuso Dennis Quaid: "Pensavo ci fossero due attrici"L'attore ha ricordato come, durante le audizioni per la commedia cult degli anni '90, fosse rimasto sorpreso dall'interpretazione della giovane star.

Lindsay Lohan, il segreto del suo glow è un brand make in arrivo in ItaliaMerit approda nei Sephora italiani a marzo 2026, e lo fa con una promessa chiara: semplificare la routine makeup. Californiano, il brand è sinonimo di estetica raffinata. Nessun eccesso, nessun ... iodonna.it

I lati oscuri del glow up che tutte vorrebbero: soldi, botox e filtri socialQuando Lindsay Lohan ha pubblicato le sue foto di ritorno sulle scene, molte persone - tutte - hanno parlato di un vero e proprio glow up. L’attrice, un tempo simbolo delle difficoltà di crescere ... alfemminile.com