Vasco Rossi torna a Rimini tutto quello che c' è da sapere | strade chiuse divieti parcheggi e sicurezza
Vasco Rossi torna a Rimini per un concerto allo stadio previsto per il 30 maggio, con il giorno prima dedicato al Soundcheck riservato ai membri del fanclub. La città si prepara all’evento con la chiusura di alcune strade, divieti di sosta e l’organizzazione di parcheggi dedicati. Il palco è in fase di montaggio e sono state adottate misure di sicurezza per l’afflusso dei partecipanti.
Si scaldano i motori per il ritorno di Vasco Rossi allo stadio di Rimini. Il palco ha iniziato a prendere forma e tutto è pronto in città per accogliere la “data zero” del 30 maggio, preceduta il giorno prima dal Soundcheck, regalo annuale del rocker agli iscritti al Blasco fanclub, andato subito.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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