Vasco Rossi torna a Rimini tutto quello che c' è da sapere | strade chiuse divieti parcheggi e sicurezza

Vasco Rossi torna a Rimini per un concerto allo stadio previsto per il 30 maggio, con il giorno prima dedicato al Soundcheck riservato ai membri del fanclub. La città si prepara all’evento con la chiusura di alcune strade, divieti di sosta e l’organizzazione di parcheggi dedicati. Il palco è in fase di montaggio e sono state adottate misure di sicurezza per l’afflusso dei partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui