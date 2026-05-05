Come diventare Green Angels al Vasco Live 2026 | candidature aperte
Le candidature per diventare Green Angels al Vasco Live 2026 sono state aperte, offrendo ai partecipanti l’opportunità di contribuire a rendere l’evento più sostenibile. La manifestazione, che combina musica e sensibilizzazione ambientale, mira a coinvolgere volontari incaricati di promuovere pratiche ecologiche durante il festival. La selezione si rivolge a chi desidera partecipare attivamente alla gestione delle iniziative eco-friendly previste per il concerto.
Al Vasco Live 2026, la musica incontra l’impegno per trasformare i grandi eventi in esperienze più sostenibili. Coop Alleanza 3.0 diventa alleato di un appuntamento che coinvolge migliaia di persone, traducendo l’attenzione all’impatto ambientale in gesti semplici, concreti e condivisi. Perché.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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