Il tour Vasco Live 2026 si presenta con un nuovo progetto ambientale, puntando a ridurre l’impatto ecologico delle esibizioni. Sono state adottate misure specifiche per rendere più sostenibile l’organizzazione degli eventi, coinvolgendo il team e i fornitori che collaborano alla realizzazione del concerto. La scelta di un approccio più “green” si traduce in azioni concrete, senza dettagli su eventuali obiettivi o motivazioni.

Il rock, da sempre sinonimo di eccesso, energia e consumo, prova a riscrivere il proprio immaginario. Con Vasco Live 2026 nasce Green Rock!, progetto firmato Live Nation e Coop Alleanza 3.0 che promette di portare la sostenibilità “sotto il palco”, trasformandola in esperienza condivisa. Non è un dettaglio da poco. Parliamo della più grande macchina live italiana, una carovana che attraversa il Paese muovendo centinaia di migliaia di persone, con un impatto ambientale inevitabilmente significativo. L’idea di intervenire su questo fronte è quindi, prima di tutto, una presa di coscienza industriale più che artistica. Azioni concrete, ma simboliche. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Vasco Live 2026 diventa “green”: cosa c’è davvero dietro il progetto ambientale del tour più potente d’Italia

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