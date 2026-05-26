Le due date del concerto di Vasco Rossi al Parco Urbano il 5 e 6 giugno sono esaurite. L’evento attrae numerosi visitatori e genera un impatto positivo sull’economia locale. L’Ascom sottolinea come questa occasione rappresenti un’opportunità importante per il territorio, favorendo l’indotto e la visibilità della zona. La vendita dei biglietti ha raggiunto il tutto esaurito, confermando l’interesse per l’artista e l’effetto trainante dell’evento.

Il grande rocker Vasco Rossi e il suo doppio concerto al Parco Urbano (5 e 6 giugno) si confermano un formidabile volano non solo musicale, ma soprattutto economico e d’ attrattività per Ferrara e provincia. "Siamo di fronte ad un grande evento che sicuramente avrà un impatto significativo per l’intera sistema della città – così Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio –, abbiamo sempre creduto nella politica dei grandi eventi come motore di attrazione per una città come la nostra che ha un ambientazione artistica, monumentale e paesaggistica che ha ben pochi eguali nel nostro Paese". "Come Federalberghi – aggiunge il presidente provinciale Angelo Golisano –, le nostre previsioni sull’impatto di questo straordinario evento sono improntate a un assoluto e convinto ottimismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vasco, l’Ascom: "Strutture sold out, occasione da non perdere per il territorio"

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