Variante Aurelia grave scooterista dopo lo scontro con un' auto

Da livornotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 8 sulla Variante Aurelia, tra l’uscita di Livorno Centro e quella di Pian di Rota, uno scooter e un’auto si sono scontrati. L’incidente ha provocato gravi ferite a uno dei due conducenti dello scooter, trasportato in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per i rilievi.

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Incidente stradale sulla Variante Aurelia tra l'uscita di Livorno Centro e quella di Pian di Rota, dove uno scooter si è scontrato con un'auto introno alle 8.30 di questo martedì 26 maggio. Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs, l'automedica e la polizia municipale. I soccorritori si. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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