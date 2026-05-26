Variante Aurelia grave scooterista dopo lo scontro con un' auto

Notizia in breve

Alle 8 sulla Variante Aurelia, tra l’uscita di Livorno Centro e quella di Pian di Rota, uno scooter e un’auto si sono scontrati. L’incidente ha provocato gravi ferite a uno dei due conducenti dello scooter, trasportato in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per i rilievi.